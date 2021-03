L’attività della Misericordia non si ferma, è nato il “Gruppo Creatività”

MONTE ARGENTARIO – Un nuovo servizio si è aggiunto a quelli che sta portando avanti la Confraternita di Porto Santo Stefano, già attivi da anni, e che vedono come principale il soccorso in collaborazione con il 118.

Si tratta del “Gruppo Creatività” che comprende persone che vogliono passare qualche ora in compagnia realizzando lavoretti con diverse tecniche quali pasta di sale, deoupage, utilizzo di materiale di scarto ma che vengono riciclati per questo scopo e tanto altro ancora.

Ovviamente, nulla di professionale, tutti possono partecipare tranquillamente dato che il fine primario resta la socializzazione, nel pieno spirito della Confraternita.

Oltre a creare oggetti, si chiacchiera, si ascolta la musica e magari, si può fare anche colazione…. L‘iniziativa è ancora in fieri. Per il momento i volontari ed i primi aderenti si riuniscono due volte a settimana nei locali di via Marconi, in attesa dell’apertura nei della ex farmacia nel corso Umberto.

A coordinare le volontarie Manuela Montecchiani, Lara Insegno e Beatrice Malacarne. Tra le fondatrici del gruppo Ilaria Augugliaro, Paola Tana, Elisabetta Mazzetti e Natasha Nirukshi.

Chiunque voglia inserirsi può chiedere maggiori informazioni inviando una e-mail a: misericordia.argentario@gmail.com. “Siamo veramente soddisfatti di questo nuovo servizio – commenta il Governatore Roberto Cerulli – abbiamo tante persone che ci chiedono un modo per passare il tempo, per socializzare e fare nuove amicizie. La Confraternita oltre al soccorso e ai trasporti sanitari opera in tanti settori: aiuti alimentari, protezione civile, trasporti sociali, assistenza a manifestazioni, servizio civile, antiusura, gestione ludoteca, formazione”.