Centro civico, Fratelli d’Italia: «Tante promesse e pochi fatti»

SASSOFORTINO – “Scalini rotti, pavimentazione antiscivolo danneggiata, rampa d’accesso all’ambulatorio medico in pessime condizioni. Ecco, questa è la situazione che si presenta agli occhi dei cittadini quando devono accedere al Centro civico di Sassofortino per usufruire dei servizi posti all’interno dello stesso”, scrive, in una nota, è Moreno Bellettini, presidente del circolo Fratelli d’Italia Roccastrada.

“Numerose sono state le segnalazioni fatte anche negli anni passati – prosegue Bellettini – ma nulla sino adesso è stato fatto. Basterebbero davvero dei semplici lavori, come quelli di ripristino della rampa d’accesso, o degli scalini rotti e dei tratti di pavimentazione antiscivolo compromessi, e tutto tornerebbe fruibile, e soprattutto risulterebbe sicuro per i molti anziani che giornalmente frequentano la zona per recarsi all’ambulatorio medico”.

“Forse – continua l’esponente di FdI – se il sindaco avesse mantenuto la promessa di pubblicare il bando pubblico per l’assegnazione in gestione del bene entro febbraio, il decoro e la messa in sicurezza futura della zona avrebbe trovato risoluzione”.

“Basterebbero meno chiacchiere e più fatti, e soprattutto interventi più risolutivi, così che a beneficiarne sarebbero tutti gli utenti. Oppure dobbiamo maliziosamente pensare che nel nostro comune esistono, parafrasando una metafora calcistica, frazioni e luoghi di serie A e altri di serie B?”, conclude Moreno Bellettini.