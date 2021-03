Toscana in zona arancione: è ufficiale. Grosseto ha l’indice di contagio più basso. Pistoia rossa

GROSSETO – Anche per la prossima settimana, la quarta consecutiva, la Toscana resterà in zona arancione.

Leggi anche COVID19 La Toscana resta in zona arancione: ecco cosa si può fare e cosa no

Per alcuni territori particolari però sono state adottate delle restrizioni particolari. Stiamo parlando della provincia di Pistoia che rimane in zona rossa per un’altra settimana: questo prevede la chiusura di bar, ristoranti, negozi e scuole.

Zona rossa anche per il comune di Cecina (LI) e anche il comune confinante Castellina Marittima (Pi).

Ci poi diversi comuni che hanno dati preoccupanti, che hanno dati con un indice superiore ai 250 casi per 100 mila abitanti) soprattutto per l’apertura delle scuole. Questi sono in Toscana 76.

Tra questi c’è il comune di Civitella Paganico dove le scuole rimarranno chiuse tutte per la prossima settimana.

Ecco l’indice del contagio provincia per provincia (numero di casi per 100 mila abitanti).

Grosseto 129

Livorno 141

Pisa 171

Firenze 176

Massa Carrara 210

Lucca 231

Arezzo 233

Prato 250

Siena 252

Pistoia 378