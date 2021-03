Stop all’acqua per 13 ore per concludere la bonifica della rete idrica

ISTIA D’OMBRONE – Si conclude la bonifica della rete idrica di Istia d’Ombrone. L’importante intervento di sostituzione di oltre un chilometro di condotte, che AdF ha portato avanti con un investimento di oltre 81mila euro, si chiude la prossima settimana con l’allaccio delle nuove tubazioni.

I lavori hanno richiesto più sospensioni dell’erogazione idrica in quanto effettuati su un tratto di rete che corre lungo il ponte di Istia: trattandosi di un punto molto importante per la viabilità, è stato necessario suddividere l’intervento complessivo in quattro step più circoscritti, così da garantire l’esecuzione dei lavori in piena sicurezza sia per i lavoratori che per gli automobilisti cercando di ridurre il più possibile i disagi.

Anche per quest’ultimo allacciamento delle nuove tubazioni sarà necessario ricorrere alla temporanea sospensione del flusso idrico: un piccolo disagio oggi, nell’ottica di un servizio migliore domani. Il momentaneo stop all’acqua interesserà martedì 9 marzo dalle 7 alle 20 tutto il centro abitato di Istia d’Ombrone. Potrebbero inoltre verificarsi occasionali fenomeni di intorbidimento dell’acqua, che a partire dal ripristino del servizio rientreranno progressivamente con il passare del tempo. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, alle 20 del giorno stesso.

Qualora l’interruzione del flusso dovesse essere superiore alle 24 ore sarà attivato un servizio di emergenza, come previsto dalla Convenzione di Affidamento. Si ricorda il numero verde di AdF 800 356935 per chi chiama da telefono fisso o mobile (telefonata gratuita), attivo h24 sette giorni su sette.