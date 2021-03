Seduta di allenamento per i baby dell’Invictasauro assieme ai tecnici della Fiorentina

GROSSETO – Affiliazione con tanto di allenamento tra l’Asd Invictasauro e l’ACF Fiorentina. Lo staff tecnico della società viola ha effettuato una seduta di lavoro e preparazione presso il centro sportivo di Grosseto posto in via Lago di Varano, in uso alla società del presidente Paolo Brogelli, con i bambini del 2011 e con i tecnici dell’Invictasauro.

A detta del presidente e del responsabile tecnico Maurizio Bruni l’esperienza è stata importante perché il confronto fa crescere e aiuta a migliorare e apre nuove vedute.

I bambini presenti sono usciti dal campo entusiasti e felici di essere stati allenanti dai mister della Fiorentina, i quali prima di uscire dal campo hanno fatto i complimenti ai ragazzi di Grosseto, sia per la bravura dimostrata che per l’impegno profuso. Inoltre, il responsabile dello staff della Fiorentina Del Sordo, anche a nome dei suoi collaboratori, ha fatto i complimenti all’Asd Invictasauro per il bellissimo impianto sportivo e per la professionalità dimostrata dando appuntamento per il prossimo mese di aprile per un’altra lezione tecnica.