GROSSETO – È partito dalla Cooperativa Vini di maremma il tour in Maremma dell’assessore regionale alle attività produttive, Stefania Saccardi. Saccardi oggi sarà tutto il giorno in provincia di Grosseto proprio per incontrare le realtà cooperative grossetane. Dai Pescatori di Orbetello alla Cantina dei vini, al Cristo, sino, oggi pomeriggio, al Latte Maremma.

In merito alle cooperative Saccardi ha aggiunto: «Stiamo parlando di realtà, come questa, che mettono insieme tanti piccoli produttori che, se non avessero questa rete che costruisce qualità e coesione sociale, dando uno sbocco a tanti piccoli produttori sarebbero ancora più in difficoltà».

E in merito alle azioni della Regione aggiunge: «Abbiamo fatto dei bandi specifici, la Cantina ad esempio è rientrata nel Pid, il piano di intervento dei distretti e sta realizzando un progetto di ammodernamento grazie a queste risorse».