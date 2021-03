La Virtus Maremma ospita la Fiorentina: sesto anno di affiliazione

RIBOLLA – Tocca quota sei anni il legame fra la Virtus Maremma e l’ACF Fiorentina, soprattutto nelle figure dei tecnici Mirko Mazzantini, Luigi Del Sordo e Lorenzo Bacci. La Fiorentina sta sviluppando con le società affiliate molte iniziative mirate allo sviluppo e all’approfondimento sia di tematiche di campo, sia dirigenziali; è di questa settimana il consueto incontro programmato a Ribolla nella splendida cornice dello storico stadio Gaetano Scirea, dove si è svolta una seduta di allenamento con i ragazzi della Virtus Maremma, portando proposte e metodologie sulle quali i tecnici bianco verdi hanno potuto lavorare e approfondire i contenuti con lo staff viola.

“La Fiorentina – aggiunge il responsabile affiliazione per la Virtus Maremma, Antonio Senserini – ci è stata molto vicina in questo periodo di stop, di incertezze normative e di zone rosse, organizzando continui webinar, ai quali i tecnici hanno potuto partecipare, per crescere e rimanere sempre aggiornati, alcune iniziative webinar sono state rivolte anche alle figure Dirigenziali, in quanto la crescita del movimento calcistico giovanile, come sostiene la Fiorentina, passa anche dalla crescita e dalla preparazione dello staff dirigenziale di una società. “