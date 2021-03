Il podcast del 5 marzo – ASCOLTA

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 5 marzo 2021" su Spreaker.

Ecco le news della provincia di Grosseto di oggi, venerdì 5 marzo.

In apertura la cronaca. Sgominata a Follonica una banda di spacciatori. L'operazione antidroga è stata coordinata dalla Guardia di finanza che ha scoperto tre persone dedite all'attività di spaccio. Le indagini hanno permesso di ricostruire come gli spacciatori si erano organizzati: nel giro di tre mesi hanno ricevuto migliaia di chiamate di potenziali clienti per acquistare la droga, sia cocaina che hashish.

Adesso gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.231 su 25.341 test di cui 15.165 tamponi molecolari e 10.176 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è peri al 4,86% che corrisponde al 9,6% sulle prime diagnosi.

Ieri intanto in provincia di Grosseto c'è stato un boom di contagi: i nuovi casi registrati in Maremma sono stati 70.

Aumentano anche i ricoveri: nel reparto Covid dell'ospedale Miserciordia di Grosseto le persone ricoverate sono 38 (quattro in più del giorno precedente) e otto in terapia intensiva (due in meno del giorno precedente).

Sul fronte dei vaccini in provincia di Grosseto sono state somministrate 14.115 prime dosi, mentre i richiami fatti sono 4137.

