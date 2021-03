I campioni dello sport al Fossombroni: il ciclista Max Lelli incontra gli studenti

GROSSETO – Riparte il ciclo di incontri dedicato agli sportivi del nostro territorio. L’evento, organizzato dall’Istituto Fossombroni, ha visto la partecipazione di Massimiliano Lelli, campione di ciclismo molto legato alla Maremma.

Lelli, collegato per via telematica nel pieno rispetto delle norme sanitarie anti Covid, ha raccontato la sua storia sportiva ricca di aneddoti. Dagli inizi della carriera, passando per i più grandi successi, le delusioni, ma anche i suoi legami più profondi, con la famiglia e con la sua terra. Alla lezione hanno partecipato gli studenti delle classi prime e seconde dell’indirizzo sportivo del Fossombroni.

L’incontro è stato inserito all’interno del progetto legato al giornalismo sportivo, fortemente voluto dalla dirigente scolastica Francesca Dini.

Il noto ciclista maremmano ha risposto alle molte domande formulate dagli studenti che hanno raccolto il materiale utile alla stesura di un articolo sportivo. Tante le curiosità emerse dai racconti di Max Lelli che hanno interessato i ragazzi del Fossombroni.

L’incontro è stato organizzato dalla responsabile del progetto Monica Mazzilli, grazie anche alla collaborazione dell’insegnante Gabriella Corzani. L’evento è stato moderato dal giornalista Lorenzo Falconi che seguirà gli studenti nella stesura degli elaborati.