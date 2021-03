Il podcast del 4 marzo – ASCOLTA

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 4 marzo 2021" su Spreaker.

GROSSETO - Le news della Maremma anche in podcast. Direttamente dalla redazione de IlGiunco.net, il quotidiano della Maremma, tutti i giorni le notizie della provincia di Grosseto, aggiornate in tempo reale, da ascoltare sempre e dovunque: da computer, tablet e smartphone. E da oggi ci trovare anche su Spotify.

IlGiunco.net. Raccontiamo la Maremma. Sempre. Qui trovate tutte le puntate: LINK

Ecco le news della provincia di Grosseto di oggi, giovedì 4 marzo.

In apertura gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.239 su 23.744 test di cui 15.140 tamponi molecolari e 8.604 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è pari al 5,22% che corrisponde al 9,5% sulle prime diagnosi.

Ieri intanto in provincia di Grosseto i nuovi casi registrati erano 27 e crescono ancora i ricoveri in ospedale.

All’Ospedale Misericordia sono 34 le persone ricoverate nel reparto Covid e 10 in terapia intensiva.

Sul fronte dei vaccini ieri la Toscana ha raggiunto il numero record di dosi somministrate: in un solo giorno sono state vaccinate più di 14mila persone. In totale le prime dosi somministrate sono circa 330mila, poco meno del 10% della popolazione totale della Regione. Il presidente Eugenio Giani ha annunciato che in questa settimana saranno fatte oltre 70mila dosi.

La politica. Saranno rinviate ad ottobre le elezioni amministrative che erano previste in primavera. Anche i sei comuni della provincia di Grosseto andranno quindi al voto in autunno. Ricordiamo che gli elettori chiamati a scegliere un nnuovo sindaco sono quelli dei comuni di Grosseto, Orbetello, Castiglione della Pescaia, Capalbio, Scansano e Roccalbegna.

Maremma in diretta. Stasera alle 19 nella trasmissione di Carlo Sestini, in diretta sulla pagina Facebook de IlGiunco.net, si parla di Dante Alighieri e delle iniziative organizzati in provincia di Grosseto per i 700 anni dalla morte del sommo poeta.