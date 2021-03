Grosseto di carattere, con la Carrarese un altro punto d’oro

GROSSETO – Altra grande prova di carattere dei biancorossi, che a Carrara impattano 0-0 conquistando un altro grande punto. Partita dura e di sofferenza che i maremmani provano anche a vincere, ma che alla fine permette al Grifone di allungare di un altro passo verso la salvezza. Senza Ciolli, Piccoli e Cretella, i biancorossi si dispongono con il 352, con Gorelli, Polidori e Kalaj centrali, e con la novità Stijepovic in attacco. Prima occasione, dopo 2’, con la bella discesa di Sersanti che crossa in area, Stijepovic si coordina e prova la girata senza però trovare la porta. Ci riprova al 26’ il Grosseto con il colpo di testa di Gorelli, alto sopra la traversa.

Ritmi tirati, con le due squadre che si affrontano a testa alta, senza tirare indietro la gamba. Risponde alla mezz’ora la Carrarese con Pasciuti, che trova però un attentissimo Barosi. L’occasione più ghiotta passa per i piedi di Infantino, al 39’, quando in mezza girata sfiora la rete. Due minuti dopo ancora padroni di casa vicini al gol con la discesa di Giudici: Barosi chiude la porta. Nella ripresa, dopo 10’, Magrini cambia coppia d’attacco: fuori Boccardi-Stijepovic, dentro Moscati-Merola. Al 20’ proprio Merola calcia sull’esterno della rete un grande assist di Sersanti. Ancora Merola, al 28’, ci prova con una spettacolare rovesciata larga di poco. I padroni di casa tentano l’assalto finale, ma la gara finisce 0-0 (Foto Noemi Lettieri – Us Grosseto 1912).

CARRARESE: Mazzini, Borri, Giudici, Ermacora, Pavone (13’ st Piscopo), Marilungo (29’ st Caccavallo), Foresta (13’ Luci), Pasciutti, Infantino, Schirò, Milesi. A disposizione: Pulidori, Agyei, Manzari, Bresciani. All. Baldini.

GROSSETO: Barosi, Raimo, Gorelli, Boccardi (10’ st Merola), Kraja (35’ st Simeoni), Polidori, Kalaj (22’ st Campeol), Sicurella (35’ st Fratini), Stijepovic (10’ Moscati), Vrdoljak, Sersanti. A disposizione: Chiorra, Giannò, Galligani, Gafà, Russo, Consonni. All. Magrini.

ARBITRO: Zamagni di Cesena (Iacovacci, Moroni).