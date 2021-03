Coronavirus: 70 nuovi casi in Maremma. Boom di tamponi. Quattro ricoveri in più

GROSSETO – Sono 70 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Provincia di Grosseto tra le ore 14 del 3 marzo alle 14 di oggi, 4 marzo (ieri 27).

Dei 70 nuovi casi, 31 sono nel comune di Civitella Paganico, individuati a seguito di tampone effettuato ieri, in quanto contatti di caso già accertato e quindi già in carico al servizio di Igiene pubblica che ha proceduto all’attività di tracciamento, come da prassi. I casi sono stati rilevati tra gli ospiti del CAS – Centro Accoglienza Straordinaria di Paganico.

23, invece, sono stati registrati nel Comune di Grosseto e 12 in quello di Follonica.

Sono 1.211 i tamponi processati nelle ultime 24 ore (ieri 842). Le persone positive in carico alla Asl sono 629 (ieri 567). Si registrano 11 guarigioni (ieri 12).

All’Ospedale Misericordia di Grosseto ci sono 38 persone ricoverate in Degenza Covid (quattro in più di ieri) e otto in terapia intensiva (due in meno di ieri).

Oggi Piombino regista sei nuovi casi di Covid-19: una donna di 31 anni e cinque uomini di 18, 35, 41, 44, e 51 anni. I pazienti sono in buone condizioni di salute isolati nelle proprie abitazioni.

Attualmente sono 110 i casi positivi, di cui uno ricoverato in ospedale (una donna di 91 anni), e 476 le persone guarite da agosto ad oggi; un paziente è deceduto.

Casi per Provincia e totale ASL TSE

Asl TSE 265 Provincia di Arezzo 126 Provincia di Siena 66 Provincia di Grosseto 70 Extra USL 3

Nuovi casi positivi per classi d’età

Provincia 0 – 18 19 – 34 35 – 49 50 – 64 65 – 79 over 80 Arezzo 18 21 29 35 11 12 Grosseto 10 31 14 11 4 0 Siena 14 13 10 17 9 3 Totale ASL TSE 42 65 53 63 24 15

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Giovedì 25 feb Venerdì 26 feb Sabato 27 feb Domenica 28 feb Lunedì 1 mar Martedì 2 mar Mercoledì 3 mar Giovedì 4 mar Arezzo 131 106 106 154 64 116 106 126 Siena 73 102 124 90 73 95 95 66 Grosseto 43 47 45 43 4 25 27 70 Totale Asl Tse 248 255 275 287 143 237 230 265

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Nuovi casi Campagnatico 1 Civitella Paganico 31 Follonica 12 Grosseto 23 Massa Marittima 1 Monte Argentario 1 Scarlino 1

Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 87 TI San Donato Arezzo 13 Degenza Covid Misericordia Grosseto 38 TI Misericordia Grosseto 8

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 2038 Provincia di Siena 1409 Provincia di Grosseto 1211

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 1732 Provincia di Siena 1530 Provincia di Grosseto 629

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 1386 Provincia di Siena 1378 Provincia di Grosseto 506

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 3960 Provincia di Siena 4132 Provincia di Grosseto 1495

Guariti Provincia di Arezzo 26 Provincia di Siena 64 Provincia di Grosseto 11