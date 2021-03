«Toscana verso la conferma di zona arancione». Giani: «Immunità di gregge a ottobre»

FIRENZE – La Toscana dovrebbe rimanere in zona arancione anche per la prossima settimana. A confermarlo è stato il presidente della Regione Eugenio Giani, che, in attesa della decisione che arriverà dal ministero della salute soltanto nel giorno di venerdì, si è detto piuttosto ottimista sul fatto che la nostra Regione possa rimanere in zona arancione.

Certo, Giani ha anche parlato di situazione difficile con contagi in crescita e presenza di varianti del virus che circolano in Toscana. Per questo il presidente ha lanciato un nuovo appello ai toscani per stare sempre più attenti e non abbassare la guardia proprio in questo momento.

Intervenendo in diretta pochi minuti fa Giani ha anche fatto il punto sui vaccini nella nostra Regione annunciando per oggi un traguardo importante perché solo nella giornata di oggi sono state somministrate più di 14mila dosi. Di questo passo ha detto, se i vaccini arriveranno, la Toscana potrebbe raggiungere l’immunità di gregge nel mese di ottobre.