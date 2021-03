Ruba ricette e timbro medico per prescrivere medicine a base di oppio

GROSSETO – Timbro e ricettario rubati, utilizzati per prescrivere ricette false e fermaci ad alto tasso di oppio. Un italiano di 46 anni è stato denunciato per per furto aggravato e uso abusivo di sigilli.

Le indagini sono partite dalla denuncia sporta in Questura da un medico specialista in otorinolaringoiatra, che aveva subito un furto, al suo studio, del timbro per le prescrizioni mediche e di un ricettario in bianco poi utilizzato per acquistare medicinali ad alto tasso di oppiacei, in una farmacia cittadina.

L’attività investigativa, condotta immediatamente dopo il furto dagli operatori delle Volanti, ha consentito di individuare il malfattore che, sottoposto a perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso del timbro per le prescrizioni mediche asportato all’otorino e la confezione del medicinale, sebbene vuota, acquistata fraudolentemente in farmacia.

L’individuo è stato denunciato a piede libero ed il materiale rinvenuto sequestrato.