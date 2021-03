Il Lions club organizza una raccolta di occhiali usati per le persone bisognose

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Il Lions Club Castiglione della Pescaia Salebrvm ha adottato un “service” del Lions International che è divenuto permanente per la sensibilità sempre dimostrata dall’associazione ai problemi della vista. Il “service” è denominato “Raccolta degli occhiali usati”.

Tutti possono aiutare senza nessun impegno economico, ma semplicemente portando gli occhiali da vista o da sole ormai non più usati nei punti di raccolta.

“Chi dispone di occhiali e ne ha almeno un paio che non usa più, può donarli facendoli così diventare oggetti preziosi per gli occhi di un’altra persona, in special modo in questo delicato periodo in cui la situazione economica costringe molti a non curarsi adeguatamente – dicono dal club castiglionese -. Si ringrazia la socia Simonetta Perrone che ha voluto questo service e che lo porterà avanti a nome del nostro Club”.

PUNTI DI RACCCOLTA A CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Farmacia Comunale via Ansedonia 47

Farmacia Falchetti via Vittorio Veneto 32

Farmacia Il Delfini Piazza Servizi 4 Punta Ala

Ottica Bracci piazza della Repubblica 4

Ottica 1 via Pone Giorgini

PUNTI DI RACCOLTA FUORI DAL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Ottica 1 via Vittorio Veneto 7 Castel del Piano

Ottica 1 via Giacomo Matteotti 49 Abbadia San Salvatore.