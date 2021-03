Il portale turismo del Comune si rinnova: sito più intuitivo anche per chi viene dall’estero

ORBETELLO – In linea con le iniziative promozionali degli ultimi mesi, l’Amministrazione Comunale di Orbetello aggiunge un importante tassello alla campagna promozionale del territorio che, a partire dall’iniziativa pubblicitaria costruita nell’estate 2020 con gli altri Comuni dell’Ambito Sud della provincia di Grosseto, è passata dalla realizzazione di una formula “digitale” della kermesse eno-gastronomica Gustatus e approda ora al restyling del sito web Orbetello Turismo come da recente affidamento del servizio a professionisti del settore.

Considerate le necessità di digitalizzazione delle Pubbliche amministrazioni e per aumentare l’engagement con il turismo sia nazionale che internazionale, verrà realizzata una nuova piattaforma web per il sito orbetelloturismo.it.

Il nuovo sito web avrà tutte le caratteristiche in linea con gli standard della Pa: individuazione dei bisogni degli utenti, trasparenza e collaborazione, standard e personalizzazione, multicanalità, semplificazione e misurazione dei risultati. All’interno delle pagine troveranno luogo contenuti informativi e promozionali del territorio e delle attività ad esso connesse.

Il nuovo sito web si propone quindi di essere uno strumento innovativo sia per la presentazione delle attività sul territorio di Orbetello sia come strumento per una più semplice fruizione dei servizi da parte dei turisti, in stretta collaborazione con l’Ambito Turistico Maremma sud ed il relativo portale di riferimento Quimaremmatoscana.it.

Il nuovo portale avrà Landing page dedicate per atterraggio campagne social network che verrà progettato curando la strategia di comunicazione, il design e la fruibilità per l’utenza locale, nazionale ed internazionale con versione in lingua italiana e inglese e successivamente implementato anche in altre lingue (tutti i contenuti saranno prodotti ed elaborati dall’ufficio Informazione e Accoglienza Turistica del Comune di Orbetello).

“Come ho già sottolineato in altre occasioni, l’emergenza sanitaria in corso ha imposto una riflessione importante sulle possibilità enormi che il mondo del digitale può offrire sia nelle strategie promozionali che nell’organizzazione di eventi – commenta l’assessore al Turismo Maddalena Ottali -. I risultati hanno confermato questa tendenza. Il portale ufficiale di promozione turistica di Orbetello necessitava di una riqualificazione anche in questi termini e siamo certi che contribuirà alla diffusione di un’immagine del nostro territorio qualificante, innovativa, moderna”.