Il podcast del 2 marzo – ASCOLTA

Ecco le news della provincia di Grosseto di oggi, martedì 2 marzo.

In apertura la cronaca. È stato ritrovato in tarda mattinata il corpo senza vita della donna scomparsa ieri sera nel comune di Castiglione della Pescaia. Le ricerche erano scattate questa mattina, anche con le unità cinofile. Purtroppo il corpo della donna, 76 anni, è stato trovato in una piscina vicina casa.

Adesso gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.058 su 23.324 test di cui 13.182 tamponi molecolari e 10.142 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è pari al 4,54% che corrisponde al 9,1% sulle prime diagnosi.

Ieri intanto in provincia di Grosseto i nuovi casi registrati erano 4 su 195 tamponi, un numero molto inferire rispetto ai dati degli ultimi giorni e delle ultime settimane.

Migliorano sensibilmente anche le condizioni dei ricoveri in ospedale: in totale sono 28, due meno del giorno precedente, stabili le terapie intensive.

E stamattina è iniziato lo screening di massa per la popolazione del comune di Civitella Paganico: in due giorni saranno poco meno di mille le persone che saranno sottoposte a tampone. L'iniziativa è stata attivata dalla Regione Toscana nell'ambito di Territori sicuri.

Maremma in diretta. Stasera alle 19 nella trasmissione di Carlo Sestini, in diretta sulla pagina Facebook de IlGiunco.net, si parla di economia e imprese e delle iniziative messe in campo da Confesercenti e Confcommercio in questi giorni. Ospiti della puntata Carla Palmieri, presidente Confcommercio Grosseto, Amedeo Vasellini, vicepresidente Confesercenti e i direttori delle due associazioni Gabriella Orlando e Gloria Faragli.