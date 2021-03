Anche la Maremma a Sanremo: Erminio Sinni sul palco dell’Ariston con Gio Evan

GAVORRANO – La Maremma è presente al festival di Sanremo. Il cantautore Erminio Sinni, vincitore della prima edizione The Voice Senior lo scorso dicembre, dove ha riscontrato un grande successo, sarà ospite della serata di giovedì e canterà il brano “Gli anni” degli 883 con Gio Evan insieme ad Elena Ferretti, Gianni Pera e Ann Harper, i tre concorrenti con cui aveva partecipato al talent di The Voice Senior.

«Cari amici – ha scritto il cantautore ai suoi fans -, come abbiamo tanto sperato mi vedrete giovedì 4 marzo sul palco dell’Ariston. Mi esibirò nella serata dei duetti a supporto del nuovo cantautorato rappresentato dal poetico Gio Evan. Era mio desiderio condividere questo momento con altri concorrenti di The Voice Senior, perché in un periodo storico così difficile è importante sostenersi l’un l’altro senza troppi protagonismi».

Per Sinni non è la prima volta sul palcoscenico più famoso della musica italiana. Nel 1989 aveva partecipato come l’autore del brano “Tutti cuori sensibili”, interpretato da Stefania La Fauci. Quattro anni più tardi, nel 1993 il cantautore maremmano ha partecipato alla kermesse come cantante e la sua celebre canzone “L’amore vero”, nella sezione delle nuove proposte, con la quale si è aggiudicato il premio “Volare” consegnato da Domenico Modugno. La sua canzone aveva vinto inoltre il premio per il testo più bello.