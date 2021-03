Nuova automedica per l’Amiata, Pd: «Felici, risultato figlio anche dei nostri sforzi»

CASTEL DEL PIANO – “Apprendiamo con entusiasmo l’arrivo di una nuova automedica a Castel del Piano, fondamentale per servire tutto il territorio dell’Amiata Grossetana”, commenta il Direttivo Unione Comunale Pd Castel del Piano.

“Questo intervento – prosegue il Pd amiatino – è un passo in avanti per quanto riguarda la gestione delle emergenze sul nostro territorio e siamo felici che, seppur con ritardo, si sia arrivati a questo.

Nei documenti che abbiamo elaborato a livello zonale avevamo sottolineato la necessità di un’urgenza del genere. La necessità di questo intervento ci era stata segnalata sia dagli operatori che dagli utenti e, come Partito Democratico, noi avevamo portato questa istanza al livello provinciale e avevamo collaborato con i sindaci.

Si tratta di un piccolo ma importante passo in avanti. Resta da fare chiarezza sui ruoli per la sua gestione, sulla presenza o meno dell’autista, ma siamo sicuri che tutto sarà reso chiaro in poco tempo.

Questa è l’ennesima dimostrazione che la battaglia che abbiamo fatto e che stiamo facendo sta dando i suoi frutti: l’ospedale di Castel del Piano è l’ospedale di tutta l’Amiata Grossetana e solo insieme si potranno ottenere i risultati che tutti noi vogliamo.

Detto questo, ancora la strada è lunga. Abbiamo segnalato e continueremo a segnalare gli interventi che secondo noi sono fondamentali per il presidio sanitario amiatino e continueremo a lavorare affinché arrivino”, concludono i dem.