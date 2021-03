GROSSETO – Si abbassano decisamente le temperature in provincia di Grosseto: inizia così il mese di marzo che dà anche avvio a una nuova settimana.

Oggi, nel capoluogo, la minima precipita a un passo da quota zero gradi centigradi. Attesa una temperatura di un grado, con una massima che resterà piacevole attorno ai 15 gradi.

Cielo sereno per tutta la giornata, con vento moderato in mattinata e debole nel pomeriggio, in cui ci saranno anche momenti di calma piatta in Maremma.

Per conoscere le previsioni del tempo in provincia di Grosseto, comune per comune, cliccate qui