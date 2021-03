Concorso Estar per infermieri: la Cisl organizza un corso di preparazione

GROSSETO – È stato indetto da Estar Toscana un bando di concorso per infermieri e presto, comunica la Cisl Funzione pubblica di Grosseto, sarà pubblicato un bando per reperire operatori socio assistenziali (oss).

“Vista la necessità di assumere queste figure – dice Luciano Biscottini, segretario generale della Cisl Fp – e la previsione di una massiccia partecipazione a queste due selezioni, saranno probabilmente organizzate delle preselezioni su materie specifiche. Per questo, per agevolare gli aspiranti candidati, abbiamo deciso di organizzare, in collaborazione con la Cisl di Siena, dei corsi di preparazione online. Partecipare al concorso ed essere selezionati è un’occasione importante per queste figure professionali, perché dalle graduatorie potranno attingere tutte le aziende sanitarie della Toscana. È un appuntamento, quindi, al quale occorre presentarsi preparati, e per questo i nostri corsi vedranno la presenza di docenti di comprovata esperienze, provenienti dal settore, che svolgeranno un programma completo sulle materie previste dai bandi di concorso”.

Le domande di partecipazione al concorso per infermieri scadranno il 4 marzo prossimo e le prime prove selettive si terranno tra fine aprile e inizio maggio.

Il programma del corso organizzato dalla Cisl per infermieri e tutte le informazioni relative saranno fornite in programma nell’open day in videoconferenza del 12 marzo alle 18. Per informazioni e ricevere il link di partecipazione è possibile telefonare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 3923071892.