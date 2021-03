FOLLONICA – Stanno terminando i lavori della messa in sicurezza della ciminiera dell’ex Ilva. La struttura, che faceva parte della vecchia città fabbrica di Follonica, era ceduta con relativi problemi di stabilità. Erano stati i Vigili del fuoco, nel settembre 2019, ad accertare l’instabilità della ciminiera che un tempo serviva l’impianto dell’ex Ilva.

Il Comune di Follonica, sebbene non sia proprietario della vecchia fabbrica dell’Ilva che, di fatto, è del Demanio, lo scorso anno aveva stanziato 77mila euro per i lavori di restauro del bene, che è protetto anche da vincolo della soprintendenza dei beni culturali.

di 8 Galleria fotografica lavori Ciminiera ex ILVA









Presto la ciminiera sarà riconsegnata alla città in modo sicuro anche se non sarà possibile visitarla, ma intanto un altro pezzetto dell’area ex Ilva è stato recuperato per conservare il più possibile la vecchia città fabbrica nel cuore di Follonica.

Foto di Giorgio Paggetti.