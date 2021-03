Atletica, secondo posto per gli Allievi biancorossi nel cross regionale

GROSSETO – Si comportano bene i giovani dell’Atletica Grosseto Banca Tema, anche nella corsa campestre. Ai campionati regionali di Arezzo, sui prati del parco Pertini, la squadra Under 18 del club biancorosso chiude al secondo posto nella classifica per società. Con questo risultato la formazione grossetana si guadagna il pass per la finale nazionale della rassegna tricolore di cross che si svolgerà tra due settimane a Campi Bisenzio, alle porte di Firenze. Una bella prova collettiva per gli Allievi maremmani, con il tredicesimo posto di Alessandro Golini seguito dal quindicesimo di Alessandro Galatolo (foto in alto) e dal ventunesimo di Mirko Contini sui 5 chilometri del percorso.

A livello individuale, l’acuto invece arriva per merito di Alessandro Duchini che all’esordio nella categoria under 16 conquista subito un ottimo piazzamento e finisce quarto al termine dei due chilometri e mezzo. Anche in questo caso è un risultato che vale la qualificazione ai campionati italiani di metà marzo, per la soddisfazione dei tecnici biancorossi Claudio Pannozzo e Jacopo Boscarini. Nella stessa gara quattordicesimo Tommaso Santilli.

Applausi al femminile per Elisa Napolitano, quinta sui 5 chilometri delle under 20, mentre è nona Debora Marzullo (foto in basso). Sempre tra le donne, ma nella gara Under 16 di 2 chilometri, quattordicesima Giorgia Domenichini davanti alla gemella Sofia Domenichini, quindicesima al traguardo. Tra gli Under 20, sulla distanza degli 8 chilometri, diciannovesimo posto di Michele Alocci e ventesimo per Alessandro Repola.