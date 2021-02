Vendetta Civitalad, Grosseto Volley School sconfitto e agganciato vetta

MARINA DI GROSSETO – Arriva la prima sconfitta per l’Errepi Grosseto, battuto 3-1 a Civitavecchia (23-25, 25-21, 25-21, 25-13), ma sempre primo in coabitazione con lo stesso Civitalad. Gara iniziata nel migliore dei modi per le maremmane con la vittoria del primo set giocato punto a punto, poi le laziali hanno condotto tutto il secondo portandosi in parità; il terzo set sembra in mano all’ Errepi che si porta sul 14-9 ma piano piano il Civitalad colma il gap fino a chiudere ancora per 25-21. Nella quarta frazione locali subito in avanti addirittura per 13-5 ma le biancorosse sembrano rimontare portandosi sul 13-10 e qui sembra spegnersi la luce e le laziali vincono per 25-13. Durante il corso della gara sono entrate in campo Volpi per Anello, Marini per Poggetti, Ciavattini per Valchierai.

“Sapevamo che per noi sarebbe stata difficile – ha detto l’allenatore Ferraro – la gara di andata è stata complicata e l’abbiamo risolta con tanta voglia di fare; oggi non siamo stati così brillanti e lucidi come al solito, avevamo le polveri bagnate e non siamo riusciti a trovare continuità in attacco. Le ragazze devono stare sempre concentrate al massimo per raggiungere il risultato pieno in questa categoria molto dura ed oggi, complice forse un po’ di appagamento, dovuto forse dalla nostra posizione di classifica, ci siamo rilassati ed il Civitalad non ha perdonato. Vorrei che le ragazze giocassero sempre al top della concentrazione perché in serie B2 se molli la presa, le avversarie prendo il sopravvento e poi diventa difficilissimo recuperare. Oggi non siamo riusciti a mettere sotto pressione il loro attacco e non è riuscita bene neanche la fase break muro-difesa, che fino ad oggi ci aveva regalato tante soddisfazioni. Siamo comunque contenti per questa prima parte di torneo ed ora abbiamo 15 giorni di stop nei quali lavoreremo duramente per affrontare al top la prossima fase”.

Classifica finale Girone L1: Errepi Grosseto 13 – Civitalad 13 – Viterbo 5 – Tivoli 5