Straordinari i baby della Blue Factor: battuta la battistrada Gamma Sarzana

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Spettacolare successo contro la capolista Gruppo Gamma Sarzana per gli Under 13 della Blue Factor Castiglione. Ferma la serie A2 con la prima squadra di Raffaele Biancucci (che nella prossima settimana affronterà la trasferta a Matera per incontrare in due giorni il Roller Matera il 6 e l’Hp Matera il 7 marzo) e con l’Under 17 che ha dovuto rinviare la sua partita per dei ragazzi in quarantena ma non malati di Covid-19, i giovanissimi di Gigi Brunelli hanno tenuto banco alla perfezione vincendo 5-2 nella gara valida come dodicesima di campionato.

Al Casa Mora i giovani biancocelesti sono stati autori di una gara maiuscola, di fronte ai rossoneri allenati dal neo Ct della Nazionale Alessandro Bertolucci, fin qui imbattuti in campionato e che all’andata avevano steso il Castiglione per 6-1. Gran ritmo e belle giocate. In vantaggio il Riparbelli con l stoccata di Mugnai quasi a metà tempo e in contropiede il pari ligure a fil di sirena con Vanello. Nella ripresa il Sarzana parte più deciso e sempre Vanello infila Shareff per il vantaggio ospite a 10 minuti dalla fine. I giovani di Brunelli però non ci stanno e negli ultimi quattro minuti ribaltano completamente la gara: Palushi pareggia e il Sarzana si disunisce, aprendo il campo alle ripartenze del Castiglione che bussa altre tre volte con Mugnai, Giulio Donnini e Ren per un clamoroso 5-2 che fa salire al secondo posto il quintetto maremmano. Entusiasta il presidente Marcello Pericoli: «I ragazzi hanno giocato una grande partita, contro un’ottima squadra come il Sarzana, ottimamente guidati in panchina da Gigi Brunelli. Siamo soddisfatti soprattutto per la crescita costante di questo gruppo».

RIPARBELLI CASTIGLIONE: Shareef; Ren, Cornacchini, Palushi, G.Donnini, Mugnai, Rosadini. All. Luigi Brunelli.

GRUPPO GAMMA SARZANA: Baudinelli, C.Grossi; Tonelli, Vanello, Fabbi, Cioffi, Andreani, Farina, M.Grossi, Andreoni. All. Alessandro Bertolucci.

ARBITRO: Matteo Galoppi di Follonica.

RETI: pt (1-1) 11’31 Mugnai (C), 24’43 Vanello (S); st 14’22 Vanello (S), 20’58 Palushi (C), 22’58 Mugnai (C), 24’30 G.Donnini (C), 24’47 Ren (C).

La classifica: Gruppo Gamma Sarzana 28, Riparbelli Castiglione 21, Mt Forte dei Marmi** 19, Spv Viareggio*** 17, Galileo Follonica* 17, Pumas Viareggio* 15, Cp Grosseto*** 6, Cgc Viareggio** 3, Siena Hockey** 0.