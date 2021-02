Sesto posto per Stefano La Rosa alla Tuscany Camp Half Marathon. Record per Faniel

GROSSETO – Buon tempo per Stefano La Rosa nella prima edizione della Tuscany Camp Half Marathon, svoltasi all’aeroporto di Siena Ampugnano. Nell’evento dedicato alla mezza maratona, il carabiniere grossetano ha corso i 21,097 in programma in 1h04:52 piazzandosi al sesto posto.

In una giornata trionfale per l’atletica azzurra, in cui Eyob Faniel fa suo il record nazionale con il tempo di 1h00:07 (diciannove anni dopo il precedente primato di Rachid Berradi di 1h00:20 alla Stramilano), La Rosa dimostra continuità nella preparazione e nell’impegno oltre che buona forma, portando a termine la sua gara con un buon tempo – ritiro invece per Yeman Crippa.