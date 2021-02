Le giovani del Cus Albinia a testa alta al trofeo internazionale di federazione

ALBINIA – Ancora un weekend impegnativo per il CUS Albina che nonostante le restrizioni per il covid porta avanti l’attività sportiva per il benessere degli atleti partecipando al IX trofeo internazionale FISR a Roma.

Alla kermesse sono scese in gara Sofia Massimi per gli Allievi A che ha conquistato un buon settimo posto; Ludovica Loffredo per i Cadetti e Margherita Bini Esordienti A si piazzano a metà classifica con l’undicesima posizione.

Nella giornata di domenica, per gli Esordienti Regionali A hanno gareggiato Sofia Brandi e Gaia Landini, piazzandosi rispettivamente settima e decima. Alle atlete vanno i complimenti del direttivo e delle insegnanti per l’impegno e la costanza nell’attività.