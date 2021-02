Il Circolo Bocciofilo Orbetello non ingrana, terzo ko consecutivo in A2

ORBETELLO – Circolo Bocciofilo Orbetello, che rimedia il secondo 7-1 consecutivo in trasferta, e la terza sconfitta complessiva in altrettante gare. La squadra lagunare è sicuramente sotto le aspettative, ma la classifica è corta, il campionato è lungo e mancano ancora 11 gare di cui 6 in casa. Certamente la trasferta in casa de La Sportiva Castel di Lama, nell’ascolano, è stata negativa. L’allenatore Fernando Fommei ha provato a mescolare le carte, cambiando ancora le formazioni, ma i risultati stentano ad arrivare. Nei set di terna stavolta i lagunari schierano Besusso-Favia-Tonnicchi, che però cedono per 8-5, 8-5 a Cinaglia-Lelli-Gagliardi. L’individuale è a carico di Carlo Ciani, il quale non riesce ad arginare Bacchetti che si porta a casa entrambi i set (8-2, 8-3).

A gara indirizzata tocca alle coppie: Bacchetti (poi sostituito da Viviani) e Ciotti hanno la meglio su Ciani, schierato in coppia con l’esordiente Pascale Fioravante, mentre sull’altra corsia Favia e Tonnicchi lasciano strada ancora ai locali. Unica soddisfazione per i grossetani il successo nell’ultimo set, grazie all’8-1 messo a segno da Puccini e Besusso.

Dopo il previsto weekend di riposo, il prossimo incontro per gli orbetellani sarà sabato 13 marzo tra le mura amiche contro la capolista a punteggio pieno Firenze Moda Acquasparta. Quella contro i ternani sarà l’occasione per rialzare la testa, sfoderando una prestazione all’altezza.

I risultati – Terza giornata – 27 febbraio 2021

Sant’Erminio Umbrò – Civitanovese RINVIATA

Firenze Moda Acquasparta – Bocciofila Gialletti 6-2

La Sportiva Castel di Lama-C.B. Orbetello 7-1

Sant’Angelo Montegrillo-Briganti Mangimi Cortona 5-3

La classifica

(tra parentesi le gare disputate)

Firenze Moda Acquasparta 9 (3)

Sant’Angelo Montegrillo 6 (2)

Bocciofila Gialletti 6 (3)

La Sportiva Castel di Lama 6 (3)

Briganti Mangimi Cortona 3 (3)

Civitanovese 0 (1)

Sant’Erminio Umbrò 0 (2)

C.B. Orbetello 0 (3)

Il prossimo turno (13 marzo 2021)

Bocciofila Gialletti – Sant’Erminio Umbrò

Briganti Mangimi Cortona – Civitanovese

Circolo Bocciofilo Orbetello – Firenze Moda Acquasparta

La Sportiva Castel di Lama – Sant’Angelo Montegrillo