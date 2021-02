Coronavirus, in Italia 192 morti e 17.455 casi con 66mila tamponi in meno. Ricoveri ancora in aumento

GROSSETO – In Italia i nuovi contagi da Coronavirus sono 17.455 nella giornata di domenica 28 febbraio. Quindi meno di ieri, 18.916, ma con molti meno tamponi, 257.024, ovvero 66.023 in meno rispetto ai 323.047 di ieri.

Significa che almeno 2.925.265 persone hanno contratto il Covid. I morti sono 192, ieri 280, totale di 97.699 dall’inizio dell’epidemia, ormai in corso da 13 mesi.

Le persone guarite o dimesse sono 2.405.199, 6.847 in più; ieri erano stati 11.320. Così gli attuali positivi sono 422.367, con una crescita di 10.401 unità.

Aumentano i ricoveri. Sono 18.372, 266 in più di ieri, quando l’aumento era stato di 80 pazienti. (ieri +80). In terapia intensiva, invece, ci sono 15 malati in più, in tutto sono 2.231.