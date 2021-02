Coronavirus, 1.068 casi in Toscana. L’anticipazione di Eugenio Giani

GROSSETO – “I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.068 su 19.116 test di cui 14.034 tamponi molecolari e 5.082 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 5,59% (9,6% sulle prime diagnosi)”.

Il consueto annuncio mattutino arriva dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. In attesa del report completo atteso nel pomeriggio, il governatore esulta per la guarigione del consigliere regionale Iacopo Melio. “Ha sconfitto il Covid e ora è tornato a casa scrive Giani – ti aspetto presto al mio fianco in Regione per le sfide che ci attendono”.