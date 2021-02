Atletica: il grossetano Sbordone in consiglio regionale, Bigazzi quinto ai tricolori

GROSSETO – Ancora buone notizie per l’Atletica Grosseto Banca Tema. Nell’assemblea elettiva del comitato Fidal Toscana, il più votato per il rinnovo del consiglio regionale è stato Salvatore Sbordone. A soli 22 anni di età, il giovane biancorosso ha ricevuto un ampio consenso con un totale di 2806 preferenze e per il prossimo quadriennio farà parte del massimo organismo dell’atletica toscana che conterà un totale di dieci componenti e avrà il senese Alessandro Alberti come presidente, eletto nell’assemblea svolta a Campi Bisenzio. Mezzofondista della società maremmana, Sbordone è anche un istruttore che collabora con il tecnico Claudio Pannozzo e con i centri di avviamento allo sport diretti da Fabrizio Pezzuto. A lui vanno gli auguri di buon lavoro da parte di Adriano Buccelli, presidente dell’Atletica Grosseto Banca Tema, e di tutta la società.

Prosegue intanto l’attività agonistica con un altro risultato di valore per i giovani specialisti del settore lanci. Da Molfetta, nei campionati italiani invernali, arriva il quinto posto di Lorenzo Bigazzi nella gara under 20 del martello che spedisce l’attrezzo alla misura di 58.72. Una bella conferma tra i migliori a livello nazionale per il 18enne grossetano, da quest’anno in maglia Libertas Livorno. Infatti ripete lo stesso importante piazzamento dell’anno scorso nella rassegna tricolore disputata nel capoluogo maremmano, dove riuscì a chiudere quinto anche in quell’occasione. Al sesto e ultimo tentativo l’atleta allenato da Francesco Angius mette a segno il lancio più lungo della sua gara, a meno di due metri dal record personale ottenuto con 60.56 un mese fa sulla pedana di Sesto Fiorentino, nell’uscita di esordio stagionale.