“Ale perdonami”: l’aereo sorvola la città per chiedere scusa al suo amore

FOLLONICA – Dalla grandezza delle scuse deve essere un bel torto da perdonare e in città tanti si chiedono chi è Ale e cosa avrà combinato l’autore del messaggio che ieri pomeriggio è apparso nel cielo di Follonica.

Uno striscione attaccato a un piccolo aereo con la scritta «Ale perdonami» ha sorvolato diverse volte sulla città e lo hanno visto centinaia di persone.

Anche il destinatario delle scuse? Che Ale sia un uomo o una donna non lo sappiamo come non sappiamo cosa sia successo tra i due protagonisti di questo messaggio insolito, ma di certo la loro storia ha incuriosito molti.