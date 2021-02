Neghelli in armonia rinnova il direttivo: «Avanti per riportare il Carnevale nel quartiere»

ORBETELLO – “Siamo orgogliosi di annunciare che dopo lo stop dovuto alla pandemia abbiamo rinnovato i nostri organismi dirigenti e continueremo con forza nella nostra prima vera missione, riportare il Carnevale e lo storico carro del Rione Neghelli agli abitanti del quartiere con un particolare riguardo ai bambini che sono l’anima del Carnevale”, fanno sapere dalla associazione Neghelli in armonia.

“Un cambiamento che abbiamo ritenuto necessario e che vogliamo continuare a portare avanti con determinazione – proseguono dall’associazione -, inserendo giovani motivati e preparati da affiancare ai nostri maestri carristi.

Abbiamo iniziato, coinvolgendo la cittadinanza del quartiere, lavorando fianco a fianco con la Parrocchia e con Don Tito, che salutiamo e ringraziamo di cuore, riportando il carro a percorrere le vie del quartiere prima della sfilata, per dimostrare che il lavoro che svolgiamo è per Neghelli e per i neghellesi prima di tutto e per tutta la comunità del Carnevale.

La ricetta sembra giusta, abbiamo riportato il Rione al secondo posto nella manifestazione e, grazie proprio al supporto dei cittadini, abbiamo ottenuto il secondo premio del concorso di gradimento del pubblico, senza contare il grande apprezzamento ai nostri costumi per i quali siamo riusciti a contribuire in modo importante sul costo di realizzazione.

Purtroppo ogni cambiamento non è compreso da tutti, e ci rammarichiamo della scelta fatta da alcuni nostri associati di lasciare Neghelli in Armonia, li ringraziamo per averci affiancati in questo percorso e per il generoso contributo apportato.

Consapevoli di essere sulla giusta strada continueremo come abbiamo fatto l’anno passato a coinvolgere nuove energie e ci impegneremo al massimo per incrementare le competenze, non solo a beneficio del carnevale ma di tutto il quartiere.

Ci auguriamo di poter tornare al più presto a dire “che vinca il migliore”, e nel frattempo abbiamo aderito alla “gara social” lanciata dagli altri rioni per la realizzazione di bozzetti, disegni, maschere e quant’altro inerente il Carnevaletto, concorso che vedrà i vincitori delle due categorie, sotto 11 anni e over, premiati con un modellino del carro realizzato dai nostri carristi.

Il dettagli sul concorso e sulle modalità di partecipazione sono sulla nostra pagina Facebook Neghelli in Armonia raggiungibile al seguente link https://www.facebook.com/106474864185863/posts/267188471447834/?d=n“.

Il direttivo di Neghelli in Armonia è così costituito: Pasqualino Uloremi (presidente), Alberto Angione (presidente onorario), Carlo Ferrini, Simone Angella, Martina Angione, Giulia Angioloni, Francesca Bigiarini, Luca Bini, Lorenzo Bini, Federico Cappiello, Gianluca Esposito.