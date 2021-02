Faccia a faccia con la seconda Trestina per il Follonica Gavorrano

BAGNO DI GAVORRANO – Sfida casalinga la ventesima di campionato del Follonica Gavorrano, che ospiterà al Malservisi-Matteini la seconda Trestina. Dopo l’1-1 in rimonta dell’andata, vietato lasciare qualcosa di intentato per i biancorossoblù, che cercheranno di sfruttare il fattore campo e ignorare la posizione di classifica dei rivali, a quattro punti dalla vetta e anche loro desiderosi di non sprecare nessuna gara.

Il team di Favarin ha nel frattempo effettuato alcune mosse di mercato, con alcuni giocatori in uscita e con l’arrivo a titolo definitivo del centrocampista classe 2001, Giuseppe Staiano, ex Vico Equense, Sporting Trestina e Foggia in Serie D e Fermana in C dove in questa prima parte di stagione ha collezionato sette presenze.

Arbitrerà Leone di Barletta coadiuvato da Fedele di Lecce e Cataneo di Foggia. Il fischio d’inizio è domani domenica alle 14,30 al Malservisi-Matteini.

Il programma della 20esima giornata del girone E:

Scandicci-San Donato Tavarnelle

Flaminia-Ostia Mare

Cannara-Foligno

Follonica Gavorrano-Sporting Trestina

Grassina-Pianese

Montespaccato-Trastevere

Sangiovannese-Sinalunghese

Tiferno Lerchi-Siena