Calossi: «Chi mette in giro voci sulla privatizzazione dei parcheggi sbaglia»

FOLLONICA – “Chi mette in giro voci sulla privatizzazione dei parcheggi sbaglia”, così il consigliere comunale di Follonica a Sinistra Enrico Calossi in merito alla discussione sui parcheggi della città.

“Leggo sulla stampa del dibattito tra Fratelli d’Italia e In Movimento per Follonica sulla gestione dei parcheggi a pagamento della città – spiega -. E’ sempre un bene quando più cittadini e movimenti si interessano della cosa pubblica e quando propongono idee per la migliorare i servizi della città. Però, devo dire che sull’aspetto della gestione dei parcheggi occorre sgombrare il terreno dai dubbi.

Personalmente rispetto le idee di tutti e non demonizzo chi propone la privatizzazione dei servizi pubblici, anche se tutti sanno che, generalmente, non sono d’accordo. Inoltre, ritengo assolutamente sbagliato privatizzare i servizi pubblici quando questi sono in attivo e garantiscono una rendita economica per l’amministrazione comunale, come ad esempio la farmacia comunale.

Anche sui parcheggi a pagamento, dunque, penso che ogni soluzione che renda il servizio più efficiente sia meritevole di essere presa in considerazione.

Ma coloro che vogliono vendere le farmacia comunale o la colonia marina, come dicono ripetutamente le forze politiche di centrodestra ivi compresi Fratelli d’Italia e In Movimento per Follonica, possono stare tranquilli: le loro idee di privatizzazione non passeranno e le ritengo un vecchio modo di fare politica, anche per la sosta a pagamento”, conclude.