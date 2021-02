«No all’inceneritore». La maggioranza porta l’ordine del giorno in Consiglio

FOLLONICA – Inceneritore: la maggioranza ribadisce il suo no. Per questo i gruppi consiliari a sostegno del sindaco Andrea Benini (Partito democratico, Follonica a sinistra e Primavera civica) porteranno in discussione del prossimo Consiglio comunale un ordine del giorno in merito.

Di seguito il testo dell’atto.

Il Consiglio comunale prende atto dei nuovi sviluppi riguardo alla richiesta per una nuova autorizzazione per la messa in marcia dell’inceneritore di Scarlino depositata presso la regione Toscana;

Il Consiglio comunale ricorda che da sempre l’Amministrazione Comunale, con l‘intesa di tutte le forze politiche del territorio, delle associazioni di categoria e dei cittadini, si è opposta all’attivazione di impianti di incenerimento nell’area industriale di Scarlino. Questa contrarietà si è manifestata con i numerosi documenti approvati, anche all’unanimità, dal Consiglio ed è stata rafforzata anche dalle numerose sentenze della magistratura, non ultima quella del dicembre 2019, che hanno sospeso la messa in funzione dell’impianto.

Per tanto

– auspicando una riduzione complessiva della produzione di rifiuti,

– ribadendo l’assoluta incompatibilità degli impianti di incenerimento, di qualsiasi natura siano, con la vocazione economica del territorio e con le attività industriali della piana di Scarlino,

– ricordando al nuovo soggetto gestore la necessità di iniziare le attività di bonifica del sito, ormai non più rimandabile, al fine di facilitare nuovi sviluppi che non siano legati in nessun modo ad azioni di incenerimento ma a nuovi modelli e cicli virtuosi per la trattamento ed il recupero dei rifiuti,

– invitando il gestore dei rifiuti ad attivarsi affinché si arrivi alla totalità del recupero dei rifiuti prodotti,

– continuando a disapprovare il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ARERA, che penalizza le realtà locali e i gestori che perseguono la scelta della differenziata spinta e del riciclaggio dei materiali,

– auspicando la realizzazione nel nostro territorio della chiusura del ciclo dei rifiuti attraverso metodi virtuosi senza dover fare ricorso ad impianti di incenerimento né al conferimento in discarica,

il Consiglio Comunale di Follonica ribadisce la propria contrarietà alla presenza di impianti di incenerimento nella piana di Scarlino e nel territorio comunale di Follonica e afferma l’obiettivo di arrivare ad una gestione virtuosa dei rifiuti in un’ottica di Economia Circolare.