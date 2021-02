Toscana in zona arancione anche la prossima settimana. Siena e Pistoia in zona rossa

GROSSETO – Rimane critica la situazione legata al contagio in Toscana. La nostra Regione per la terza settimana consecutiva resterà in zona arancione con un indice Rt che fa segnare il valore di 1,19 (a 1,25 scatterebbe automaticamente la zona rossa).

Una terza settimana in arancione con dati in netto peggioramento rispetto a pochi giorni fa, tanto che dopo l’annuncio di ieri il presidente Eugenio Giani ha firmato oggi l’ordinanza per istituire la zona rossa nei territori della provincia di Siena e della provincia di Pistoia.

Che cosa succede nelle altre Regioni – A livello nazionale la situazione non migliora, anzi l’indice di trasmissibilità del virus, l’Rt, ai testa a 0,99. Questi in dettaglio i vari indici, Regione per Regione: Abruzzo, 1.13; Basilicata, 1.51; Calabria, 1.01; Campania, 1.04; Emilia Romagna, 1.1; Friuli Venezia Giulia, 0.83; Lazio, 0.94; Liguria, 0.94; Lombardia, 0.82; Marche, 0.98; Molise, 1.11; Piemonte, 1.02; provincia autonoma di Bolzano, 0.92; provincia autonoma di Trento, 1.07; Puglia, 0.95; Sardegna, 0.68; Sicilia, 0.71; Toscana, 1.19; Umbria, 1.07; Valle D’Aosta, 0.94; Veneto, 0.97.

