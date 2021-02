Poccia: «Pronti i bandi per i posti barca comunali. Nessun orbetellano rimarrà fuori»

ORBETELLO – “Sono state approvate oggi in giunta le delibere che danno al via all’assegnazione dei posti barca negli ormeggi comunali di Santa liberata e Talamone”.

A darne notizia Ivan Poccia, consigliere comunale con delega al Demanio e al Diportismo.

“Dopo un lungo percorso durato 5 anni – prosegue – finalmente siamo arrivati all’obiettivo che ci eravamo prefissati: l’abolizione dell’Isee, che tanti orbetellani aveva allontanato dai nostri ormeggi, bando di gestione pluriennale che ha dato finalmente continuità ai servizi, e abbattimento delle tariffe che ha permesso di riempire i nostri pontili garantendo al contempo la sostenibilità dell’operazione che al Comune di fatto non costa un euro in quanto con questa politica siamo riusciti a coprire i costi dell’abbattimento delle tariffe.

Tutto ciò ha alimentato un surplus di richieste che è culminata lo scorso anno con l’impossibilità di poter accontentare tutti i nostri concittadini; tutto ciò quest’anno non avverrà in quanto a Santa Liberata verrà eliminata la zona D riservata ai non residenti e verranno così accettate tutte le richieste dei residenti così come a Talamone verrà data sempre precedenza ai residenti.

Sono enormemente soddisfatto del percorso intrapreso e dei risultati ottenuti; fin dal primo giorno dall’insediamento ho sempre creduto che il cambio di rotta che avremmo dato avrebbe dato i suoi frutti e così e stato.

Il settore del diportismo minore oltre a essere fonte di divertimento è anche motore di attività di indotto quale il settore nautico genera, ha creato posti di lavoro ed è un vanto per Orbetello avere così tanti posti riservati ai residenti fra Santa Liberata Fiume Albegna e Talamone come forse in nessun’altra parte di Italia. E dopo aver finalmente riportato gli Orbetellani ai nostri pontili sarà un mio impegno proseguire questo percorso con l’innalzamento dei servizi che se per Talamone culminerà con il progetto del futuro porto che aumenterà di gran lunga i servizi a disposizione a Santa Liberata ci sarà la creazione di nuove attività che porteranno all’eccellenza nel settore del diportismo residenziale.

Nei prossimi giorni verrà pubblicato l’avviso sul sito del Comune e ci sarà tempo fino al 31 marzo per presentare la domanda invito tutti ad essere puntuali vista la grande richiesta di posti barca”.