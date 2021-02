Oltre 11 mila le persone vaccinate in Maremma: il bilancio tra insegnanti, forze dell’ordine e sanitari

GROSSETO – Prosegue la campagna vaccinale della Asl sud est in provincia di Grosseto.

Prima dose: Al momento in Maremma sono state vaccinate 11.151 persone con la prima dose di vaccino (sono 37.024 in tutta la sud est).

832 i vaccinati totali nelle Rsa, 5791 gli operatori sociosanitari, 2539 gli operatori scolastici (qualsiasi soggetto dipendente dalle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche e private). 198 il personale non sanitario, 990 le forze di polizia (Polizia, Carabinieri, G.G., Agenti di Custodia, Polizia Municipale, e Forze Armate), 471 le persone con età uguale e maggiore di 80 anni, due poi le persone vaccinate che rientrano sotto la voce varie (donne in gravidanza ed altre casistiche particolari), 305 gli appartenenti agli uffici giudiziari e infine 23 i Vigili del fuoco. In totale sono 6565 i vaccino Pfizer iniettati, 3889 gli Astrazeneca, e 697 i Moderna.

La seconda dose è invece stata fatta a 3470 cittadini, di questi 778 sono gli ospiti delle Rsa, 2627 gli operatori sociosanitari, 62 il personale non sanitario, due la categoria varie.

Anche in questo caso 3109 la seconda dose Pfizer-Biontech, 361 la Moderna e nessuna per Astrazeneca (tutti i numeri sono forniti dalla Asl Toscana sud est).

DOSE UNO

Provincia di Arezzo Provincia di Siena Provincia di Grosseto Totale Ausl 14515 11358 11151 37024

.Vaccinazioni a ospiti Rsa

Provincia di Arezzo Provincia di Siena Provincia di Grosseto Totale Ausl 1388 1548 832 3768

.Vaccinazioni a operatori sociosanitari

Provincia di Arezzo Provincia di Siena Provincia di Grosseto Totale Ausl 6796 4530 5791 17117

.Operatore Scolastico (qualsiasi soggetto dipendente dalle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche e private)

Provincia di Arezzo Provincia di Siena Provincia di Grosseto Totale Ausl 3092 2754 2539 8385

.Personale non sanitario

Provincia di Arezzo Provincia di Siena Provincia di Grosseto Totale Ausl 1393 1006 198 2597

.Forze di Polizia (Polizia, Carabinieri, G.G., Agenti di Custodia, Polizia Municipale) e Forze Armate)

Provincia di Arezzo Provincia di Siena Provincia di Grosseto Totale Ausl 501 510 990 2001

.Persone con età uguale e maggiore di 80 anni

Provincia di Arezzo Provincia di Siena Provincia di Grosseto Totale Ausl 1005 846 471 2322

.Varie (donne in gravidanza ed altre casistiche particolari)

Provincia di Arezzo Provincia di Siena Provincia di Grosseto Totale Ausl 2 1 2 5

Uffici giudiziari Provincia di Arezzo Provincia di Siena Provincia di Grosseto Totale Ausl 316 154 305 775

Vigili del fuoco Provincia di Arezzo Provincia di Siena Provincia di Grosseto Totale Ausl 22 9 23 54

DOSE DUE

Provincia di Arezzo Provincia di Siena Provincia di Grosseto Totale Ausl 5450 3743 3470 12663

.Vaccinazioni a ospiti Rsa

Provincia di Arezzo Provincia di Siena Provincia di Grosseto Totale Ausl 1242 1412 778 3432

.Vaccinazioni a operatori sociosanitari

Provincia di Arezzo Provincia di Siena Provincia di Grosseto Totale Ausl 3736 2068 2627 8431

.Operatore Scolastico (qualsiasi soggetto dipendente dalle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche e private)

Provincia di Arezzo Provincia di Siena Provincia di Grosseto Totale Ausl 0 0 0 0

.Personale non sanitario

Provincia di Arezzo Provincia di Siena Provincia di Grosseto Totale Ausl 472 260 62 794

.Forze di Polizia (Polizia, Carabinieri, G.G., Agenti di Custodia, Polizia Municipale) e Forze Armate)

Provincia di Arezzo Provincia di Siena Provincia di Grosseto Totale Ausl 0 2 0 2

.Persone con età uguale e maggiore di 80 anni

Provincia di Arezzo Provincia di Siena Provincia di Grosseto Totale Ausl 0 0 1 1

.Varie (donne in gravidanza ed altre casistiche particolari)