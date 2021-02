L’Anpi rinnova le tessere: ecco come aderire

GROSSETO – La sezione Anpi “Elvio Palazzoli” di Grosseto aderisce alla giornata del Tesseramento nazionale sabato 27 febbraio. »La giornata sarà articolata con tre video-messaggi agili, che verranno messi in rete sulle nostre pagine social» affermano il presidente della sezione Anpi “E. Palazzoli” di Grosseto Beppe Corlito.

1. l’appello ad iscriversi all’Anpi della staffetta partigiana e presidente onorario del Comitato direttivo provinciale di Grosseto, Nello Bracalari;

2. l’appello ai giovani di uno studente “amico dell’ANPI”, proveniente dall’esperienza del Progetto “A scuola di Costituzione” sulla questione climatica;

3. la presentazione del libro “Antifascismo quotidiano. Strumenti istituzionali per il contrasto a neofascismi e razzismi”, uscito nel settembre 2020 presso l’editore Bordeaux a cura del presidente emerito dell’Anpi nazionale, il partigiano combattente, Carlo Smuraglia; il volume sarà presentato dal presidente della sezione, Beppe Corlito.

«Le cittadine e i cittadini, che vorranno aderire o rinnovare la propria adesione all’Anpi, potranno farlo a Grosseto – come in tutta la provincia – nel pieno rispetto delle norme di protezione dal Covid-19, sabato 27 dalle 10 alle 12 presso la saletta dello Spi Cgil al piano terra del Centro commerciale “Europa” in via Repubblica Dominicana».