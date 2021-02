Grazie alla collaborazione con la Regione a Cinigiano Spid facile e gratuito per tutti

CINIGIANO – Il Comune di Cinigiano, essendo sotto i 5000 abitanti, ha partecipato all’avviso pubblico del Ministero per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione che assegna un finanziamento pari a 3900 euro. Innovazione fondamentale per l’espletamento delle attività necessarie a rendere accessibili i propri servizi attraverso Spid e Cie, per portare a completamento il processo di migrazione dei propri servizi di incasso verso la piattaforma pagoPA e per rendere fruibili ai cittadini i propri servizi digitali tramite l’app IO.

Da mercoledì 3 marzo 2021, presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Cinigiano, sarà possibile ottenere gratuitamente le credenziali Spid – Sistema pubblico di identità digitale.

Spid permette ai cittadini di accedere a numerosi servizi online della Pubblica amministrazione con un’unica identità digitale (username e password) utilizzabile da computer, tablet e smartphone. A breve esso diventerà, insieme alla carta d’identità elettronica – Cie, l’unico sistema per accedere a tali servizi.

Per ottenere lo SPID sono necessari un documento rilasciato da un’Autorità Italiana (carta d’identità, patente o passaporto) e la Tessera Sanitaria, entrambi in corso di validità, oltre a un numero di telefono e un indirizzo e-mail personale.

Grazie a un accordo sperimentale stipulato da Regione Toscana con Lepida S.c.p.A a cui il Comune di Cinigiano ha aderito, i cittadini maggiorenni possono ottenere le proprie credenziali Sid attraverso la registrazione online o la modalità assistita.

Nel primo caso (registrazione online) il cittadino dovrà registrarsi all’indirizzo id.lepida.it fornendo la propria email, il numero di cellulare e la scansione del documento d’identità, scegliendo successivamente una delle modalità di identificazione previste, ovvero informatica, a vista o tramite Cie 3.0.

Optando per la modalità assistita, invece, sarà sufficiente recarsi presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Cinigiano, sportello LepidaID di “supporto alla registrazione” e “identificazione/attivazione”, dove il cittadino verrà riconosciuto de visu e supportato nella compilazione dei dati e validazione del numero di cellulare. Dopo che l’operatore avrà effettuato le verifiche sui documenti previste dalle procedure LepidaID, il cittadino riceverà una email con le indicazioni per accedere al proprio profilo e completare la registrazione.

Grazie allo SPID sarà possibile utilizzare i servizi online comunali, che cresceranno nei prossimi mesi con centinaia di nuove procedure dedicate e si potrà accedere a tantissimi servizi della PA, come ad esempio il Fascicolo sanitario elettronico e i servizi di Agenzia delle entrate, INPS e INAIL.

“Puntiamo ad accedere anche alla “premialità”, pari a fino al 25% del contributo riconosciuto – ha dichiarato il Sindaco Romina Sani – in virtù del fatto che per lo SPID abbiamo aderito ad ARPA SPID, una soluzione tecnologica aggregante messa a disposizione dalla Regione Toscana. Abbiamo compreso l’importanza strategica di innovare per offrire ai cittadini servizi digitali che semplificano la vita quotidiana e rendono più efficiente l’azione amministrativa”

L’elenco completo dei servizi accessibili via Spid è consultabile su www.spid.gov.it/servizi