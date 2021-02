Dottoressa va in pensione dall’1 marzo: ecco come scegliere il nuovo medico

MASSA MARITTIMA – Da lunedì 1 marzo, la dottoressa Maura Magini, medico di medicina generale a Massa Marittima, andrà in pensione.

La Asl Toscana sud est informa che gli assistiti della dottoressa dovranno effettuare una nuova scelta del medico tra quelli disponibili nello stesso ambito territoriale, comprendente i Comuni di Follonica, Gavorrano, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri, Scarlino.

Le modalità per scegliere il nuovo medico sono le seguenti:

scelta online, se si è in possesso di codice PIN della tessera sanitaria o codice Spid: al link https://www.uslsudest.toscana.it/servizi-on-line (consulta la “Guida al servizio di scelta medico online”);

– tramite App SmartSST della Regione Toscana, scaricabile dal sito https://www.regione.toscana.it/-/smart-sst

oppure:

– via email scrivendo all’indirizzo anagrafesanitaria@uslsudest.toscana.it, allegando copia scannerizzata del documento di identità e della tessera sanitaria (anche foto tramite smartphone), indicazione del medico scelto e numero telefonico per essere ricontattati;

– tramite telefono: al numero 0564-483777, da lunedì al venerdì, 9-13:30, martedì e giovedì anche 14-15.

I medici disponibili e gli orari degli ambulatori sono consultabili all’indirizzo https://www.uslsudest.toscana.it/cosa-fare-per/scegliere-il-medico-o-il-pediatra/orari-ambulatori-medici-e-pediatri-di-famiglia.