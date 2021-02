Coronavirus: 47 nuovi casi in Maremma. Ricoveri in crescita, stabili le terapie intensive

GROSSETO – 47 nuovi casi di Coronavirus in Provincia di Grosseto (ieri 43). Dei 47 nuovi positivi, 15 sono nel Comune di Grosseto, 11 in quello di Follonica e 10 in quello di Scarlino.

548 i tamponi processati nelle ultime 24 ore (ieri 515). Le persone positive in carico alla Asl sono 486 (ieri 460). Si registrano 17 guarigioni (ieri 19).

All’Ospedale Misericordia di Grosseto ci sono 27 persone ricoverate in Degenza Covid (cinque in più di ieri) e sette in terapia intensiva (come ieri).

Per quanto riguarda la situazione vaccini, ad oggi in Provincia di Grosseto sono 11.151 le persone che hanno ricevuto solo la prima dose (martedì 23 febbraio erano 8.944) e 3.470 quelle che hanno ricevuto anche la seconda (martedì scorso erano 3.465).

Casi per Provincia e totale ASL TSE

Asl TSE 258 Provincia di Arezzo 106 Provincia di Siena 102 Provincia di Grosseto 47 Extra USL 3

Nuovi casi positivi per classi d’età

Provincia 0 – 18 19 – 34 35 – 49 50 – 64 65 – 79 over 80 Arezzo 22 18 25 20 15 6 Grosseto 8 11 5 12 7 4 Siena 21 25 15 26 9 6 Totale ASL TSE 51 54 45 58 31 16

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Venerdì 19 feb Sabato 20 feb Domenica 21 feb Lunedì 22 feb Martedì 23 feb Mercoledì 24 feb Giovedì 25 feb Venerdì 26 feb Arezzo 54 97 119 86 78 76 131 106 Siena 73 102 73 64 75 83 73 102 Grosseto 27 25 30 16 23 38 43 47 Totale Asl Tse 154 230 225 166 180 202 248 255

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Nuovi casi Campagnatico 1 Civitella Paganico 2 Follonica 11 Grosseto 15 Magliano In Toscana 1 Manciano 1 Monte Argentario 2 Orbetello 2 Scansano 2 Scarlino 10

Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 67 TI San Donato Arezzo 12 Degenza Covid Misericordia Grosseto 27 TI Misericordia Grosseto 7

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 1116 Provincia di Siena 2381 Provincia di Grosseto 548

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 1408 Provincia di Siena 1356 Provincia di Grosseto 486

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 1113 Provincia di Siena 1216 Provincia di Grosseto 435

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 3520 Provincia di Siena 4405 Provincia di Grosseto 1301

Guariti Provincia di Arezzo 28 Provincia di Siena 38 Provincia di Grosseto 17