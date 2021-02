Controlli nei cantieri navali, Marras: «Seguiamo con attenzione la vicenda, incontrerò presto le imprese»

GROSSETO – “Condivido la posizione espressa dalla direttrice della Cna grossetana sulla questione delle ripetute sanzioni ai cantieri navali: è fondamentale rispettare le norme ed essere in regola, ma serve collaborazione per scongiurare il rischio di far saltare la stagione estiva alle imprese e di perdere posti di lavoro”, così Leonardo Marras, assessore regionale alle Attività produttive, intervenendo sulla questione delle sanzioni ai cantieri navali in provincia di Grosseto.

“La Regione ha avviato già un percorso di semplificazione degli iter autorizzativi per garantire alle imprese tempi sempre di più brevi di risposta – prosegue – valuteremo se sia possibile fare di più e seguiremo con attenzione la vicenda che interessa un comparto molto importante dell’economia del territorio. Nel frattempo ho già dato la mia disponibilità a Cna, che mi ha cercato questa mattina, ad incontrare una rappresentanza delle aziende interessate”.