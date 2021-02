Camminando con la Uisp dona 330 euro a La Farfalla in memoria di Angelo Vitelli

GROSSETO – Una donazione da 330 euro all’associazione La Farfalla, in memoria di Angelo Vitelli. Gesto di generosità dell’associazione Camminando con la Uisp, per ricordare l’amico recentemente scomparso.

Angelo aveva soltanto 58 anni e da tempo era diventato una colonna dell’associazione. “Fin da quando abbiamo iniziato a camminare con la Uisp – spiega Massimo Ghizzani, vicepresidente del comitato e istruttore di fitwalking – è stato con noi, facendosi apprezzare per la sua passione, che lo aveva portato a diventare uno dei responsabili dell’attività, ma soprattutto per la sua umanità. Ci è sembrato doveroso promuovere una raccolta fondi tra i nostri iscritti per ricordarlo con un’azione concreta. Angelo mancherà a tutti noi”.