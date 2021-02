Aurelia, Casamenti: «Ogni decisione sarà presa con accordo cittadini e associazione Colli e Laguna»

ORBETELLO – Il sindaco di Orbetello Andrea Casamenti ha incontrato il Consiglio direttivo dell’associazione Colli e laguna per parlare dell’Aurelia. «Come Amministrazione comunale – afferma il sindaco Casamenti – ho confermato la nostra posizione che dal momento del nostro insediamento è stata chiara e lineare».

«La nostra Amministrazione comunale è contro ogni ipotesi di tracciato autostrade, pedaggio e rapporto con Sat. Quando giungerà e se giungerà ufficialmente una qualsivoglia progettazione, si chiami adeguamento o messa in sicurezza o altro, sarà mio personale e preciso impegno mettere tutto a conoscenza dei cittadini e dell’associazione Colli e Laguna e ogni eventuale decisione negativa, positiva o modificativa sarà presa solo e soltanto dopo una verifica preventiva centimetro per centimetro del progetto insieme ai cittadini e alla stessa associazione che saranno gli unici nostri fari. Un impegno preciso come Sindaco forte di una posizione chiara che ho sempre difeso in questi cinque anni di legislatura».