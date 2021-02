GROSSETO – Niente agonismo neanche questo weekend per l’Atlante Grosseto, che sempre a causa del Covid-19 ha avuto fr posticipare a data da rimandare la gara contro l’Aposa. Valida come ventesima giornata di campionato, la sfida che si sarebbe giocata domani pomeriggio alla palestra Corticella è stata rinviata in comune accordo fra le due società.