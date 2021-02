Se fossi sindaco, cosa faresti per il tuo Comune? Ecco come avete risposto al nostro #Instapoll

GROSSETO – Torna l’appuntamento con #InstaPoll, i sondaggi che IlGiunco.net propone alla propria community per capire qualcosa di più sui propri lettori.

In vista delle prossime elezioni amministrative, che coinvolgeranno cinque Comuni della Provincia di Grosseto, compreso il capoluogo, vi abbiamo chiesto quali sono, secondo voi, i principali problemi del posto in cui vivete, così da lanciare un appello ai sindaci e ai candidati maremmani.

Tra le problematiche menzionate dalla maggior parte dei votanti primeggiano il deficit infrastrutturale, la mancanza di lavoro – e di opportunità per i giovani in generale – e l’assenza di eventi culturali.

A Grosseto, in particolare, in molti chiedono di investire in iniziative sociali e culturali sia per i bambini che per gli adulti (35%). Altri invece hanno dichiarato che il principale problema di Grosseto sono le strade e la loro manutenzione (30%). Il 25% dei votanti grossetani ha invece affermato che, a loro avviso, il problema maggiore della città sta nella mancanza di lavoro. L’attenzione dei grossetani è rivolta anche al centro storico: alcuni votanti (10%) hanno detto che uno dei più grandi problemi del capoluogo maremmano sia il centro storico, “poco vivo” e “poco vissuto”.

Dalla provincia, secondo i nostri lettori follonichesi tra i principali problemi della città del Golfo ci sono sporcizia e i parcheggi, mentre a Roccastrada si menziona l’assenza dei servizi nonché del medico di base. Dall’Amiata, alcuni cittadini riscontano difficoltà perché vivono in Comuni “isolati” e con pochi servizi. Tra questi c’è chi scherza, come una nostra lettrice che risponde: “A Seggiano è già tanto che ci sia la giunta”.

E se tu fossi sindaco, quale sarebbe la prima cosa che faresti? Strade, illuminazione, rifiuti e lavoro: sono questi gli ambiti di intervento più menzionati dai nostri lettori. A questi si aggiungono altri settori, come quello culturale, che mostrano il desiderio di numerosi maremmani di vivere in un territorio “più attivo”: “Farei un festival al Madonnino”, dichiara un votante.

Ma chi vive in Maremma, vive felice: il 68,7% dei lettori che ha risposto al nostro Instapoll dice di essere felice di vivere nel proprio Comune. Perché? Perché nel grossetano ci sono Comuni “tranquilli e vivibili”, “vicini al mare e alla montagna”, dove dunque è possibile “vivere serenamente”. Chi non è felice (o lo sono poco) dice che nel Comune in cui vive mancano servizi, lavoro ed eventi.