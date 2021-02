Il podcast del 25 febbraio – ASCOLTA

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 25 febbraio 2021" su Spreaker.

Ecco le news della provincia di Grosseto di oggi, giovedì 25 febbraio 2021.

In apertura gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.374 su 22.375 test di cui 14.472 tamponi molecolari e 8.263 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è pari al 6,04% che corrisponde al 10,9% sulle prime diagnosi. Da mesi non si registravano numeri così alti. Era dal 4 dicembre che i nuovi positivi in Toscana non superavano i mille casi in un giorno (allora furono 1.071), e dal 26 novembre scorso che i nuovi casi non erano sopra quota 1.300 (erano 1.351). In quei giorni la Toscana si trovava in zona rossa. Domani intanto si deciderà per l'area di rischio della prossima settimana. Secondo le prime indiscrezioni i valori dovrebbero consentire alla nostra regione di restare in zona arancione perché l'indice di trasmissibilità sarebbe appena sotto quota 1,25.

Sul fronte dei vaccini superate le 10.000 dosi in provincia di Grosseto. In particolare le prime dosi somministrate in Maremma sono 10.514, mentre i richiami fatti sono fermi a 3469.

La cronaca. 3000 euro di multe per non aver rispettato le norme anticovid. Tra le persone multate una coppia di fidanzati che sono stati sorpresi dopo le 22 in auto. Si sono giustificati dicendo che stavano andando a comprare le sigarette. Per loro è scattata una multa di 533 euro.

