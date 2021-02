GROSSETO – Altra giornata di sole in provincia di Grosseto. Giovedì 25 febbraio ancora bel tempo in tutta la provincia, con le temperature che fanno registrare solo un lieve calo.

Si dovrebbe passare, nel capoluogo, da una minima di 8 gradi e una massima di 21, quindi temperature primaverili, a un termometro compreso tra i 6 e i 18 gradi nella giornata di oggi.

Come detto ancora cielo sereno, con assenza di precipitazioni. Vento debole, con situazioni di calma piatta per buona parte della giornata. Bel tempo anche per il resto della settimana.

